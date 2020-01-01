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Ассортимент оборудования в магазине ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ»

Продукция

Поставка широкого спектра оборудования и спецавтомобилей для ремонтно-восстановительных работ в Москве и области:

Гидравлический инструмент
Гидравлический инструмент
Источник гидравлической энергии для широкой линейки гидравлического инструмента, производится под торговой маркой RUGIDRO (РУГИДРО)
Rugidro Auto
Rugidro Auto
Автомобили со спецоборудованием на базе ГАЗон NEXT
Оборудование для врезки
Оборудование для врезки
Врезка под давлением без остановки потока и осушения трубопровода

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О компании

ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» является лидером в России по производству средств механизации с гидродинамическим приводом. 

Мы можем за счет широкого ассортимента производимых инструментов и оборудования, квалификации специалистов, глубоко изучающих технологические процессы клиента:

  • произвести инструмент с необходимыми параметрами для работы от гидравлической системы любой техники;
  • оптимально подобрать инструмент и технологию выполнения работ;
  • рационально адаптировать гидравлическую систему Вашей техники под производимый нами инструмент.

Наш инструмент работает в сложнейших климатических условиях при температуре воздуха от – 50 до + 40 град. С, под водой и под землей.

Всегда готовы к сотрудничеству по оптовым и розничным заказам в Москве и области.

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