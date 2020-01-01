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О компании
ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» является лидером в России по производству средств механизации с гидродинамическим приводом.
Мы можем за счет широкого ассортимента производимых инструментов и оборудования, квалификации специалистов, глубоко изучающих технологические процессы клиента:
- произвести инструмент с необходимыми параметрами для работы от гидравлической системы любой техники;
- оптимально подобрать инструмент и технологию выполнения работ;
- рационально адаптировать гидравлическую систему Вашей техники под производимый нами инструмент.
Наш инструмент работает в сложнейших климатических условиях при температуре воздуха от – 50 до + 40 град. С, под водой и под землей.
Всегда готовы к сотрудничеству по оптовым и розничным заказам в Москве и области.