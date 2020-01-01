О компании

ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» является лидером в России по производству средств механизации с гидродинамическим приводом.

Мы можем за счет широкого ассортимента производимых инструментов и оборудования, квалификации специалистов, глубоко изучающих технологические процессы клиента:

произвести инструмент с необходимыми параметрами для работы от гидравлической системы любой техники;

оптимально подобрать инструмент и технологию выполнения работ;

рационально адаптировать гидравлическую систему Вашей техники под производимый нами инструмент.

Наш инструмент работает в сложнейших климатических условиях при температуре воздуха от – 50 до + 40 град. С, под водой и под землей.

Всегда готовы к сотрудничеству по оптовым и розничным заказам в Москве и области.